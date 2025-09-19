Скидки
Теннис

Сборная Италии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Украину

Сборная Италии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Украину
Сборная Италии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2025, который проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В матче 1/2 финала итальянки обыграли команду Украины. Итоговый счёт — 2:1.

В первом поединке украинка Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто со счётом 6:2, 6:3. Далее восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной и сравняла счёт в противостоянии. В решающем поединке пара Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 6:2 6:3 обыграла дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк.

Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии. В финале итальянские теннисистки встретятся с победительницами матча между сборными США и Великобритании.

