Теннис

«Всем говорил, что это разовая акция». Донской — о том, как стал тренером Хачанова

Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской рассказал, как стал тренером Карена Хачанова и принял решение оставить карьеру про-игрока.

«Это произошло, ещё когда я сам играл турниры (в сентябре 2024 года. – Прим. «Чемпионата»). Был в Китае, проиграл и собирался ехать в Индию на «фьючерсы». А мы с Кареном дружим же, друг у друга крёстные у детей. И, понятное дело, мы с ним общались на эту тему. ...> Я вернулся в Москву, и мне было здесь так хорошо, а я должен был уезжать даже не в Индию сначала, а в Америку. Но я заболел и заметил за собой, как обрадовался тому, что заболел и мне не надо было никуда ехать. В Америку в итоге не полетел, подумал, что поеду в Индию. А мне в этот момент как раз позвонил Карен и сказал: «Слушай, ты не хочешь со мной через неделю в Алма-Ату съездить?».

Я сначала ответил «нет» – ну я же не тренер. Он говорит: «Да просто со мной сгоняешь». В итоге я согласился через недельку, но всё равно думал, что поеду [после Алма-Аты] в Индию, и всем тогда говорил, что эта поездка – разовая акция. В итоге мы съездили, Карен выиграл турнир, ему всё понравилось, мне – тоже. Понял, что есть какой-то задаток тренерский», – поделился Донской в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью выйдет завтра, 20 сентября, в 10:00 мск.

