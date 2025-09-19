Скидки
Евгений Донской рассказал об одной тенденции в женском теннисном туре

Евгений Донской рассказал об одной тенденции в женском теннисном туре
Аудио-версия:
Евгений Донской – экс 65-я ракетка мира и наставник Карена Хачанова – объяснил, почему современные теннисистки ищут себе играющих тренеров.

«Я так понял, что это у девочек такая хорошая тенденция: очень востребован тот тренер, который сам всё ещё хорошо играет. ...> Например, Юлия Путинцева, судя по её истории, берёт именно таких тренеров: у неё были [Алексей] Захаров, [Максим] Лунькин, [Маттео] Донати. Они все играющие.

Так что в теннисе женском это важная история. Потому что девочки, во-первых, не очень любят друг с другом тренироваться. А во-вторых, им нужно, чтобы можно было постучать с тренером. Арина Соболенко вот, например, ездит со спаррингом, Андрюхой Василевским», – сказал Донской в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью выйдет завтра, 20 сентября, в 10:00 мск.

