Надаль пожелал удачи команде Европы на Кубке Лэйвера, вспомнив один забавный случай

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль пожелал удачи команде Европы на Кубке Лэйвера, вспомнив забавный случай.

«Удачи, команда Европы! И не забывайте: «Любой палец — ты идёшь на перехват»!» — написал Надаль в социальных сетях.

В 2019 году Надаль играл в паре со Стефаносом Циципасом против Ника Кирьоса и Джека Сока. Во время одного из переходов испанец сначала пожаловался Роджеру Федереру, что не понимает знаки грека, когда тот находится у сетки во время подачи Надаля. Швейцарец порекомендовал Рафе прояснить эту ситуацию со своим напарником. Диалог теннисистов рассмешил всех игроков и капитана Бьорна Борга. Надаль и Циципас договорились, что если они показывают кулак, то партнёр остаётся на месте, а если они показывают любой палец, то идут на перехват.