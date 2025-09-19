Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль пожелал удачи команде Европы на Кубке Лэйвера, вспомнив один забавный случай

Надаль пожелал удачи команде Европы на Кубке Лэйвера, вспомнив один забавный случай
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль пожелал удачи команде Европы на Кубке Лэйвера, вспомнив забавный случай.

«Удачи, команда Европы! И не забывайте: «Любой палец — ты идёшь на перехват»!» — написал Надаль в социальных сетях.

В 2019 году Надаль играл в паре со Стефаносом Циципасом против Ника Кирьоса и Джека Сока. Во время одного из переходов испанец сначала пожаловался Роджеру Федереру, что не понимает знаки грека, когда тот находится у сетки во время подачи Надаля. Швейцарец порекомендовал Рафе прояснить эту ситуацию со своим напарником. Диалог теннисистов рассмешил всех игроков и капитана Бьорна Борга. Надаль и Циципас договорились, что если они показывают кулак, то партнёр остаётся на месте, а если они показывают любой палец, то идут на перехват.

Материалы по теме
Федерер высказался о возможности создания тура для ветеранов вместе с Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android