Синнер — о взаимоотношениях с менеджером: он работает на меня, но остаётся лучшим другом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о взаимоотношениях с основателем агентства AVIMA и менеджером Алексом Виттуром.

«Я и Алекс знакомы уже 11 лет, а мне 24 — это примерно половина моей жизни. Он для меня очень важный человек: я ему доверяю, он тот, кто мне ближе всех, у нас одинаковые личностные черты. Сейчас он работает на меня, но при этом остаётся моим лучшим другом. Это связь, которой у меня нет ни с кем другим и, вероятно, не будет в жизни. Он всегда говорил со мной по-другому, очень честно, даже когда я выигрывал крупнейшие турниры.

Я начал зарабатывать деньги в 20 лет: возможно, без него я бы даже не был тем человеком, которым являюсь сейчас. Моя семья очень похожа на семью Алекса, и сейчас я больше с ним общаюсь. Наши отношения более зрелые, мне уже не 15, и у меня есть своя жизнь вне тенниса», — приводит слова Синнера SkySports.