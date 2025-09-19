Бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл объявила, что ждёт ребёнка

160-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) ждёт ребёнка. Вместе с мужем, бывшим теннисистом Люком Сэвиллом, они впервые станут родителями. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Мы уже так сильно любим тебя. Рыбы, как и мама. Всем, кто всё ещё мечтает об этом моменте, мы думаем о вас», — подписала публикацию Сэвилл.

Последним турниром, на котором сыграла Сэвилл, стал US Open. На старте квалификации Дарья уступила Юлии Нимайер. С 2015 года спортсменка представляет Австралию, с 2021-го она замужем за австралийским теннисистом Люком Сэвиллом.