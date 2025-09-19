Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл объявила, что ждёт ребёнка

Бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл объявила, что ждёт ребёнка
Комментарии

160-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) ждёт ребёнка. Вместе с мужем, бывшим теннисистом Люком Сэвиллом, они впервые станут родителями. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Мы уже так сильно любим тебя. Рыбы, как и мама. Всем, кто всё ещё мечтает об этом моменте, мы думаем о вас», — подписала публикацию Сэвилл.

Последним турниром, на котором сыграла Сэвилл, стал US Open. На старте квалификации Дарья уступила Юлии Нимайер. С 2015 года спортсменка представляет Австралию, с 2021-го она замужем за австралийским теннисистом Люком Сэвиллом.

Материалы по теме
«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса
«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android