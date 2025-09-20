«Настя Павлюченкова была первая». Донской рассказал, кто предлагал ему стать тренером

Евгений Донской, бывший игрок, а ныне наставник Карена Хачанова, рассказал, как помогал Анастасии Павлюченковой ещё во время своей карьеры.

«Карен был не первым, кто предложил тренерскую работу? Нет-нет. Была Настя Павлюченкова первая. Был момент, по-моему, в 2021 году. Её на тот момент тренировал брат, он не смог прилететь [на турнир], ему визу не давали, и Настя приехала одна. Мы сидели в ресторане: я, Андрюха Рублёв, Арина Родионова, ещё знакомая одна, теннисистка, и Настька пришла – а они как раз тогда Олимпиаду выиграли с Рублём. Мы как обычно встретились друзьями. И я её сам спрашиваю: «А ты чего, одна тут, только с физио? Если тебе нужна какая-то помощь, дай знать». Она говорит: «Ой, если честно, было бы здорово, я вообще никогда одна не была [на турнире]».

Единственное, у меня тоже были матчи, но после них я всегда готов был прийти на тренировку, подсказать что-то, просто побыть рядом. Я ничего не менял ей, конечно, просто подсказывал так тихонечко, поддерживал», – поделился Донской в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью выйдет сегодня в 10:00 по московскому времени.