«Без моей карьеры всё это было бы невозможно». Синнер — о создании своего фонда

«Без моей карьеры всё это было бы невозможно». Синнер — о создании своего фонда
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о создании своего фонда Jannik Sinner Foundation, нацеленный на помощь детям, занимающимся спортом.

«Теннис научил меня многому и изменил жизнь. Фонд для меня всегда был очень важен — я хотел открыть его гораздо раньше, однако мы решили делать всё правильно и взять на это больше времени. Надеемся создать что-то очень хорошее, что будет долго существовать, и постараемся совершить много положительных дел. Без моей карьеры всё это было бы невозможно.

Я родом из очень обычной семьи. Мне всегда позволяли делать то, что я хотел… С этой точки зрения у нас были деньги, но не больше. Считаю себя очень счастливым и надеюсь, что ребята почувствуют себя счастливыми, с помощью меня или других спортсменов, которые стараются помочь», — сказал Синнер в интервью SkySports.

Комментарии
