Денис Шаповалов женился на бывшей теннисистке Мирьям Бьёрклунд

26-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов женился. Супругой спортсмена стала экс 123-я ракетка мира Мирьям Бьёрклунд, с которой он встречался с июня 2019-го.

На минувшем US Open Шаповалов потерпел поражение в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в третьем круге. Ранее стало известно, что игрок заявился на турнир категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 13 по 19 октября. Действующим чемпионом соревнований является американец Томми Пол.

Также на соревнованиях планируют выступить итальянцы Лоренцо Сонего, Маттео Берреттини, австралиец Алексей Попырин, серб Миомир Кецманович и хорват Марин Чилич.