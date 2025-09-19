«Всё зависело от веры в себя». Карлос Алькарас — о камбэке в финале «Ролан Гаррос» — 2025

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём камбэке в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Испанец победил второго номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Я всегда верил, что смогу совершить камбэк. Решил, что не сдамся и отдам всё, что у меня есть. Я всегда думал, что выиграю — и это было ключом. Всё зависело от веры в себя», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Карлос Алькарас выступает на Кубке Лэйвера в составе команды Европы. Помимо испанца, в состав вошли Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия), Хольгер Руне (Дания), Якуб Меншик (Чехия) и Флавио Коболли (Италия).