«Всё зависело от веры в себя». Карлос Алькарас — о камбэке в финале «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём камбэке в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Испанец победил второго номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я всегда верил, что смогу совершить камбэк. Решил, что не сдамся и отдам всё, что у меня есть. Я всегда думал, что выиграю — и это было ключом. Всё зависело от веры в себя», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Карлос Алькарас выступает на Кубке Лэйвера в составе команды Европы. Помимо испанца, в состав вошли Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия), Хольгер Руне (Дания), Якуб Меншик (Чехия) и Флавио Коболли (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
00:19
-
00:12
- 19 сентября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:47
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
20:45
-
20:03
-
19:56
-
17:16
-
16:51
-
16:19
-
14:06
-
13:00
-
11:15
-
11:11
-
10:26
-
10:11
-
09:56
-
09:39
-
00:55
-
00:29
-
00:05
-
00:00
- 18 сентября 2025
-
23:54
-
23:41
-
23:29
-
23:06
-
22:51
-
22:36
-
22:13