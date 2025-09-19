Скидки
Рууд — о том, что впервые станет отцом: немного поработали за пределами корта

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд иронично высказался о том, что впервые станет отцом. Его девушка Мария Галлигани ждёт их первенца.

«В этом году я не играл на Уимблдоне, и было время заняться чем-то другим. Мы немного поработали за пределами корта», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Мария и Каспер состоят в отношениях уже семь лет. Галлигани является дипломированным психологом, она часто поддерживает Каспера на турнирах. Отметим, что в ноябре 2024 года Рууд сделал предложение руки и сердца Галлигани, она ответила согласием. «Не могу дождаться, когда женюсь на тебе», — написал Каспер в соцсетях, обращаясь к Марии.

