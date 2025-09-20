Зверев — об Алькарасе: каждый раз, когда он меняет причёску, выигрывает турнир

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о новой причёске лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

«Мы говорили об этом. Он написал мне и прислал фотографию ещё до того, как я увидел, что он перекрасился в блонд. Похоже, смена стрижки работает. Каждый раз, когда он меняет причёску, он выигрывает турнир, так что будем надеяться, что и с Кубком Лэйвера будет то же самое», — приводит слова Зверева Tennis.com.

Алькарас и Зверев на Кубке Лэйвера выступают за команду Европы. В неё также вошли норвежец Каспер Рууд, датчанин Хольгер Руне, чех Якуб Меншик и итальянец Флавио Коболли.