Теннис Новости

Циципас: теннис не формирует характер. Он его демонстрирует перед тысячами зрителей

Циципас: теннис не формирует характер. Он его демонстрирует перед тысячами зрителей
27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём выражении характера в теннисе.

«Теннис не формирует характер. Он его демонстрирует перед тысячами зрителей», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. На минувшем US Open он дошёл до второго круга, в котором проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.

