«Он умён, проницателен и восприимчив». Агасси — о перспективах Фонсеки

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси высказался о перспективах 42-й ракетки мира из Бразилии 19-летнего Жоао Фонсеки.

«Больше всего меня поразил его настрой. Он парень, которому не нужно чьё-либо одобрение. Его не пугает окружающая обстановка. Он верит, что его место на этих турнирах, что он достоин этого, что он должен и хочет продолжать совершенствоваться. Он умён, проницателен и восприимчив», — сказал Агасси после совместной работы в команде мира на Кубке Лэйвера.

Агасси и Фонсека находятся в Сан-Франциско, где с 19 по 21 сентября проходит Кубок Лэйвера – 2025.

