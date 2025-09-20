«Сейчас явно не лучший момент в моей карьере». Гаэль Монфис — о травме голеностопа

52-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался о травме, из-за которой снялся по ходу матча первого круга на турнире ATP-250 в Чэнду (Китай). Француз не смог продолжить встречу с представителем Казахстана Александром Шевченко при счёте 6:7 (3:7), 6:3, 1:0.
«Сейчас явно не лучший момент в моей карьере, будем честны. Слишком много всего происходит, накопились вопросы. Атмосфера не самая позитивная, везение тоже не на моей стороне, а сегодня подвёл голеностоп. Бывают и тяжёлые периоды, со взлётами и падениями, и это тоже смысл спорта: учиться, двигаться вперёд. Но хочу, чтобы вы знали, что у меня всё хорошо как у человека. Невероятно счастлив, что могу играть в теннис на таком высоком уровне – это спорт, который я так люблю. Пусть сегодня голеностоп меня подвёл, я всё равно благодарен всем, кто помогает мне оставаться в форме. И большое спасибо всем за тёплые слова – я их читаю, чувствую, и это делает меня счастливым. От всего сердца спасибо вам за поддержку», – написал Монфис в социальных сетях.
