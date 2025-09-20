Скидки
Теннис Новости

Каспер Рууд — Райлли Опелка, результат матча 19 сентября, счёт 2:0, Кубок Лэйвера

Каспер Рууд обыграл Райлли Опелку в матче Кубка Лэйвера — 2025
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Райлли Опелку (62-й в рейтинге) в матче Кубка Лэйвера — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Счёт стал 1-0 в пользу команды Европы.

Кубок Лэйвера. Финал
19 сентября 2025, пятница. 23:20 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Рууд шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Опелки восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее представитель команды Европы Якуб Меншик встретится с игроком сборной мира Алексом Михельсеном.

Соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитан команды Европы чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 — француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.

