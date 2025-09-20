Каспер Рууд обыграл Райлли Опелку в матче Кубка Лэйвера — 2025

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Райлли Опелку (62-й в рейтинге) в матче Кубка Лэйвера — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Счёт стал 1-0 в пользу команды Европы.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Рууд шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Опелки восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Далее представитель команды Европы Якуб Меншик встретится с игроком сборной мира Алексом Михельсеном.
Соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитан команды Европы чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 — француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.
- 20 сентября 2025
-
00:54
-
00:49
-
00:48
-
00:19
-
00:12
- 19 сентября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:47
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
20:45
-
20:03
-
19:56
-
17:16
-
16:51
-
16:19
-
14:06
-
13:00
-
11:15
-
11:11
-
10:26
-
10:11
-
09:56
-
09:39
-
00:55
-
00:29
-
00:05
-
00:00
- 18 сентября 2025
-
23:54
-
23:41
-
23:29
-
23:06