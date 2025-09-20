Каспер Рууд обыграл Райлли Опелку в матче Кубка Лэйвера — 2025

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Райлли Опелку (62-й в рейтинге) в матче Кубка Лэйвера — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Счёт стал 1-0 в пользу команды Европы.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Рууд шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Опелки восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее представитель команды Европы Якуб Меншик встретится с игроком сборной мира Алексом Михельсеном.

Соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитан команды Европы чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 — француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.