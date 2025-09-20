Якуб Меншик победил Алекса Михельсена в матче Кубка Лэйвера — 2025

В ночь с 19 на 20 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился второй матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором представляющий сборную Европы 17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик встретился с представителем сборной мира 32-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. Встреча закончилась победой Меншика на чемпионском тай-брейке — 6:1, 6:7 (3:7), 10:8. Команда Европы лидирует с общим счётом 2-0.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Меншик пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из четырёх брейк-пойнтов. Михельсен выполнил пять эйсов при двух двойных ошибках и выиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

Ранее в первом матче Кубка Лэйвера — 2025 12-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд переиграл 62-го в рейтинге ATP американца Райлли Опелку — 6:4, 7:6 (7:4).