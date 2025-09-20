Скидки
Теннис Новости

Якуб Меншик — Алекс Михельсен, результат матча 20 сентября, счёт 2:1, Кубок Лэйвера

Якуб Меншик победил Алекса Михельсена в матче Кубка Лэйвера — 2025
Комментарии

В ночь с 19 на 20 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился второй матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором представляющий сборную Европы 17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик встретился с представителем сборной мира 32-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. Встреча закончилась победой Меншика на чемпионском тай-брейке — 6:1, 6:7 (3:7), 10:8. Команда Европы лидирует с общим счётом 2-0.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2025, суббота. 01:10 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 1 10
1 		7 7 0 8
         
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Меншик пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из четырёх брейк-пойнтов. Михельсен выполнил пять эйсов при двух двойных ошибках и выиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

Ранее в первом матче Кубка Лэйвера — 2025 12-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд переиграл 62-го в рейтинге ATP американца Райлли Опелку — 6:4, 7:6 (7:4).

Комментарии
