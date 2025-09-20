Скидки
Нишеш Басаваредди — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 6:30 мск

Нишеш Басаваредди — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция пройдёт после 6:30 мск
Комментарии

Сегодня, в ночь с 19 на 20 сентября мск, на мужском хардовом турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) состоится матч второго круга, в котором встретятся 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (второй посев на турнире) и 109-й в мировом рейтинге Нишеш Басаваредди из США. Встреча начнётся не ранее 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 06:30 МСК
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Для Медведева, обладающего высоким посевом, этот матч станет стартовым на турнире в Ханчжоу. Басаваредди в первом круге переиграл 59-ю ракетку мира хорвата Марина Чилича.

Календарь турнира ATP-250 в Ханчжоу
Сетка турнира ATP-250 в Ханчжоу

