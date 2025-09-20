Скидки
Теннис

Жоао Фонсека победил Флавио Коболли в матче Кубка Лэйвера — 2025

Жоао Фонсека победил Флавио Коболли в матче Кубка Лэйвера — 2025
Комментарии

В ночь с 19 на 20 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился третий матч Кубка Лэйвера — 2025, в 42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека встретился с 25-м в рейтинге ATP итальянцем Флавио Коболли. Встреча закончилась победой Фонсеки — 6:4, 6:3.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2025, суббота. 05:25 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Жоао Фонсека выполнил два эйса, реализовав четыре из девяти брейк-поинтов.

Ранее во втором матче Кубка Лэйвера — 2025 17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик встретился с представителем сборной мира 32-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. Встреча закончилась победой Меншика на чемпионском тай-брейке — 6:1, 6:7 (3:7), 10:8.

