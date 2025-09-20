Андрей Рублёв — Валентен Руае: текстовая онлайн-трансляция матча пройдёт после 10:00 мск

Сегодня, 20 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) состоится матч второго круга, в котором встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (первый посев на турнире) и 88-й в мировом рейтинге Валентен Руае из Франции. Встреча начнётся не ранее 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Рублёва, обладающего первым номером посева, этот матч станет стартовым на турнире в Ханчжоу. Руае в первом круге переиграл 69-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича.

Видео: Андрей Рублёв тренируется с Джеком Дрейпером на турнире в Риме