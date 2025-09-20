Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Валентен Руае: текстовая онлайн-трансляция матча пройдёт после 10:00 мск

Андрей Рублёв — Валентен Руае: текстовая онлайн-трансляция матча пройдёт после 10:00 мск
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) состоится матч второго круга, в котором встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (первый посев на турнире) и 88-й в мировом рейтинге Валентен Руае из Франции. Встреча начнётся не ранее 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

Для Рублёва, обладающего первым номером посева, этот матч станет стартовым на турнире в Ханчжоу. Руае в первом круге переиграл 69-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича.

Календарь турнира ATP-250 в Ханчжоу
Сетка турнира ATP-250 в Ханчжоу

Видео: Андрей Рублёв тренируется с Джеком Дрейпером на турнире в Риме

Материалы по теме
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android