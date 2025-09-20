Скидки
Главная Теннис Новости

Клара Таусон — Майя Джойнт, результат матча 20 сентября, счёт 0:2, WTA-500 в Сеуле

Клара Таусон с «баранкой» проиграла Майе Джойнт в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сеуле
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 19 на 20 сентября мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в столице Южной Кореи Сеуле завершился четвертьфинальный матч между 12-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон (третий посев) и 46-й в мировом рейтинге Майей Джойнт из Австралии. Встреча закончилась победой Джойнт в двух партиях — 6:0, 6:3.

Сеул (ж). 1/4 финала
20 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Клара Таусон
12
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Майя Джойнт
46
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Таусон два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Джойнт выполнила один эйс при двух двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из семи заработанных за матч.

В полуфинале турнира в Сеуле Майя Джойнт сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира и первой сеяной Игой Швёнтек из Польши и 39-й в рейтинге WTA Барборой Крейчиковой из Чехии.

