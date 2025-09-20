Скидки
Главная Теннис Новости

Швёнтек разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Сеуле
Комментарии

В ночь с 19 на 20 сентября мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в столице Южной Кореи Сеуле завершился четвертьфинальный матч между второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек и 39-й в мировом рейтинге Барборой Крейчиковой из Чехии. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух партиях —6:0, 6:3.

Сеул (ж). 1/4 финала
20 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Барбора Крейчикова
39
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

В полуфинале турнира в Сеуле Швёнтек сыграет с австралийкой Майей Джойнт. Напомним, Ига — победительница 24 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести турниров Большого шлема: четырёх на Открытом чемпионате Франции, одного на Уимблдоне и одного на Открытом чемпионате США.

Турнир категории WTA-500 в столице Сеуле продлится с 15 по 21 сентября.

Календарь турнира категории WTA-500 в Сеуле
Турнирная сетка турнира категории WTA-500 в Сеуле
