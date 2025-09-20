Швёнтек разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Сеуле

В ночь с 19 на 20 сентября мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в столице Южной Кореи Сеуле завершился четвертьфинальный матч между второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек и 39-й в мировом рейтинге Барборой Крейчиковой из Чехии. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух партиях —6:0, 6:3.

В полуфинале турнира в Сеуле Швёнтек сыграет с австралийкой Майей Джойнт. Напомним, Ига — победительница 24 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести турниров Большого шлема: четырёх на Открытом чемпионате Франции, одного на Уимблдоне и одного на Открытом чемпионате США.

Турнир категории WTA-500 в столице Сеуле продлится с 15 по 21 сентября.