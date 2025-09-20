Скидки
Главная Теннис Новости

Нишеш Басаваредди — Даниил Медведев, результат матча 20 сентября, счёт 0:2, ATP-250 в Ханчжоу

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Ханчжоу, отдав Нишешу Басаваредди пять геймов
Комментарии

Сегодня, в ночь с 19 на 20 сентября мск, на мужском хардовом турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) завершился матч второго круга между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (второй посев на турнире) и 109-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США. Медведев выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:3.

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 06:40 МСК
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Новости. Теннис
Новости. Теннис

