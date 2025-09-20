Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Ханчжоу, отдав Нишешу Басаваредди пять геймов
Сегодня, в ночь с 19 на 20 сентября мск, на мужском хардовом турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) завершился матч второго круга между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (второй посев на турнире) и 109-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США. Медведев выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:3.
