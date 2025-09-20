Евгений Донской: горжусь тем, что работаю с Хачановым

Чемпион Кубка Дэвиса и бывший 65-й номер мирового рейтинга Евгений Донской выбрал, кого бы предпочёл тренировать: юниора или взрослого теннисиста.

«С нуля вырастить молодого и перспективного юниора или тренировать взрослого и сформировавшегося игрока? Наверное, первый вариант. Глобально я бы хотел на каком-то этапе жизни взять парня лет 12-14 и довести его до конца. Но сейчас я кайфую и горжусь тем, что Карен попросил его тренировать, мы вместе работаем и я стараюсь делать свою работу максимально хорошо», – сказал Донской в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью уже вышла на нашем сайте.