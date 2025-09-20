Скидки
Главная Теннис Новости

Элла Зайдель — Екатерина Александрова, результат матча 20 сентября 2025, счет 0:2, четвертьфинал WTA 500 Сеул

Екатерина Александрова вышла в полуфинал «пятисотника» в Сеуле
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/4 финала она уверенно обыграла немку Эллу Зайдель (105-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Сеул (ж). 1/4 финала
20 сентября 2025, суббота. 07:50 МСК
Элла Зайдель
105
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. За это время Александрова выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Зайдель один эйс, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в полуфинал соревнований в Южной Корее Екатерина Александрова поборется с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.

Календарь турнира в Сеуле
Сетка турнира в Сеуле
Комментарии
