Екатерина Александрова вышла в полуфинал «пятисотника» в Сеуле

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/4 финала она уверенно обыграла немку Эллу Зайдель (105-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. За это время Александрова выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Зайдель один эйс, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в полуфинал соревнований в Южной Корее Екатерина Александрова поборется с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.