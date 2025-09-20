«Вообще не скучаю». Донской ответил о возможном возвращении в тур в качестве игрока

Евгений Донской, бывший теннисист и тренер Карена Хачанова, признался в отсутствии желания возвращаться в тур в роли игрока.

«Не возникает ли желания вернуться в роли игрока? Ой, вообще нет. Мы недавно это обсуждали. Я с Кареном играю, и мне так кайфово, но мне не хочется больше этого давления. Имею в виду, когда у тебя матчбол или у соперника брейк-пойнт. Вот это давление, 15 секунд, в которые должен решиться исход матча, ты начинаешь переживать, мандраж. По этому я вообще не скучаю. Наоборот, хочу, чтобы мне больше никогда не пришлось играть. По крайней мере, в данный момент. ...> И финансовая часть тоже. Понимаю: «Вот, начну снова тренироваться, и что? Один, без тренера. А у меня семья, двое детей». Был бы я один – ещё может быть. А так – вообще без шансов. Мне нужно зарабатывать. Я теннисом последние два года пытался, но вообще не получалось», – сказал Донской в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью уже вышла на нашем сайте.