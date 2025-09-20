Даниил Медведев одержал первую победу с июля 2025 года
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев победил впервые с июля 2025 года, обыграв 109-го в мировом рейтинге Нишеша Басаваредди из США (6:2, 6:3) во втором круге мужского хардового турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).
Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 06:40 МСК
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Предыдущая победа Медведева датирована 30 июля, когда он обыграл чешского теннисиста Далибора Сврчину (7:6 (7:3), 6:4) во втором круге «Мастерса» в канадском Торонто. После этого Даниил проиграл три матча подряд, уступив австралийцу Алексею Попырину (7:5, 4:6, 4:6) в третьем круге Торонто, его соотечественнику Адаму Уолтону (7:6 (7:0), 4:6, 1:6) во втором круге «Мастерса» в Цинциннати и французу Бенжамену Бонзи в первом круге US Open.
