Швёнтек сравнялась с Соболенко и Рыбакиной по количеству полуфиналов на харде в 2025 году

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в пятый в сезоне полуфинал на турнире WTA на хардовом покрытии. Сегодня, 20 сентября, Швёнтек в четвертьфинале «пятисотника» в Сеуле (Южная Корея) обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:0, 6:3.

Сеул (ж). 1/4 финала
20 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Барбора Крейчикова
39
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Таким образом, Швёнтек вышла в лидеры по количеству выходов в полуфиналы на хардовых турнирах в нынешнем сезоне. Также пять раз до стадии 1/2 финала и дальше выходили первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина (10-й номер рейтинга).

В полуфинале турнира в Сеуле Ига Швёнтек сыграет с австралийкой Майей Джойнт.

