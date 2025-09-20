Швёнтек сравнялась с Соболенко и Рыбакиной по количеству полуфиналов на харде в 2025 году
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в пятый в сезоне полуфинал на турнире WTA на хардовом покрытии. Сегодня, 20 сентября, Швёнтек в четвертьфинале «пятисотника» в Сеуле (Южная Корея) обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:0, 6:3.
Сеул (ж). 1/4 финала
20 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
39
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Таким образом, Швёнтек вышла в лидеры по количеству выходов в полуфиналы на хардовых турнирах в нынешнем сезоне. Также пять раз до стадии 1/2 финала и дальше выходили первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина (10-й номер рейтинга).
В полуфинале турнира в Сеуле Ига Швёнтек сыграет с австралийкой Майей Джойнт.
