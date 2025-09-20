Жоао Фонсека рассказал, какая общая шутка появилась у него с Агасси

Бразильский теннисист Жоао Фонсека (42-я ракетка мира) рассказал, как у него и у капитана команды мира на Кубке Лэйвера – 2025 Андре Агасси появилась между собой шутка о связи года рождения молодого игрока и года завершения Агасси карьеры.

Жоао Фонсека родился в год завершения Агасси карьеры в 2006 году.

– Ты родился за 12 дней до того, как Андре Агасси завершил карьеру на US Open в 2006 году…

– Мы уже пошутили насчёт этого. Он сказал: «Я завершил в 2006 году», а я такой: «А я в 2006-м родился». Он сказал: «Да уж, спасибо, парень… спасибо», — приводит слова Фонсеки The Tennis Letter

19-летний Фонсека является победителем открытого чемпионата Аргентины — 2025, он также выигрывал юниорский US Open (2023).

Андре Агасси, завершивший карьеру в 2006 году, является обладателем восьми титулов на турнирах «Большого шлема»: четырёх Australian Open, одного Открытого чемпионата Франции, одного Уимблдона и двух US Open. Также он выигрывал золото на Олимпийских играх (1996).