У Ибин обыграл Корду во втором круге турнира в Ханчжоу и дальше встретится с Медведевым

79-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он уступил хозяину кортов У Ибину (196-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Ибин выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Корды 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу У Ибин сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который является вторым сеяным соревнований.