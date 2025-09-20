Скидки
У Ибин — Себастьян Корда, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:1, 2 круг ATP Ханчжоу

У Ибин обыграл Корду во втором круге турнира в Ханчжоу и дальше встретится с Медведевым
79-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он уступил хозяину кортов У Ибину (196-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 08:40 МСК
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 4
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Ибин выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Корды 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу У Ибин сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который является вторым сеяным соревнований.

