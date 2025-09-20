У Ибин обыграл Корду во втором круге турнира в Ханчжоу и дальше встретится с Медведевым
79-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он уступил хозяину кортов У Ибину (196-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 4:6.
Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 08:40 МСК
У Ибин
У. Ибин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|4
Себастьян Корда
С. Корда
Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Ибин выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Корды 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Ханчжоу У Ибин сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который является вторым сеяным соревнований.
Комментарии
