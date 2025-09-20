Скидки
Донской назвал одно качество, которое помогло ему заиграть в теннис

Бывшая 65-я ракетка мира Евгений Донской ответил, всегда ли он был позитивным и открытым человеком.

«Сколько себя помню, я был таким всегда. У меня вот характер: я такой, дисциплинированный спортсмен. Я добился каких-то результатов только из-за того, что не пропускал тренировки, никогда не опаздывал. Не сказать, что я какой-то суперталантливый, но именно из-за того, что я не бросал, не сдавался, шёл дальше, у меня и получилось. Ничего особенного, но что-то удалось. Но вне тенниса я всегда был на расслабоне, позитивный… Да, всегда», – сказал Донской в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

