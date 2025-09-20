Тренер Хачанова ответил, сложнее ли нынешним юниорам пробиться в про-тур

Бывший теннисист и тренер первой ракетки России Евгений Донской опроверг мысль о том, что сейчас юниорам сложнее пробиться в про-тур, чем поколению Хачанова, Рублёва и Медведева.

«А почему им сложнее пробиться? Честно, я так не думаю. Если уйдём совсем глубоко в эту историю, то есть варианты, что раньше больше очков давали на «Челленджерах», ты быстрее мог в топ зайти. Это одно.

Но если мы сейчас говорим про юниоров, то у них такие же совершенно условия. Очень многое зависит от финансов. Окей, если спонсор есть – это одно дело.

Я, на самом деле, не очень знаю, есть ли у Саввы Рыбкина, например, спонсор. Но вот были ли у парней спонсоры в их время – я не уверен. Так что сложно сказать.

Ну, конкуренция сейчас стала выше. Но в итоге они все начинали с одной точки. Грубо говоря, ты москвич, ищешь место, где тренироваться, куда переехать. Каждый искал свои выходы. Да, нынешним юниорам не легче. Но я и не могу сказать, что им сейчас сложнее», – сказал Донской в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью уже вышла на нашем сайте.