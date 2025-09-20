Даниил Медведев оценил свою первую победу с июля
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге турнира категории ATP-250. Сегодня, 20 сентября, он обыграл американца Нишеша Басаваредди со счётом 6:2, 6:3.
Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 06:40 МСК
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Для меня это был отличный матч. Я доволен своей игрой, тем, как подавал. Конечно, я рад победе. Я не так уж много выигрывал, поэтому рад победе. Мне очень нравится город, мне здесь понравилось, поэтому я с удовольствием останусь ещё на пару дней», — приводит слова Медведева сайт ATP.
Победа над Нишешем Басаваредди стала первой на турнире ATP для Даниилом Медведева с 30 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
12:41
-
12:30
-
12:16
-
11:31
-
11:15
-
11:09
-
10:43
-
10:39
-
10:30
-
10:16
-
09:58
-
09:18
-
09:15
-
07:58
-
07:41
-
07:33
-
07:22
-
07:12
-
04:12
-
02:50
-
00:54
-
00:49
-
00:48
-
00:19
-
00:12
- 19 сентября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:47
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
20:45
-
20:03