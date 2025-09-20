Даниил Медведев оценил свою первую победу с июля

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге турнира категории ATP-250. Сегодня, 20 сентября, он обыграл американца Нишеша Басаваредди со счётом 6:2, 6:3.

«Для меня это был отличный матч. Я доволен своей игрой, тем, как подавал. Конечно, я рад победе. Я не так уж много выигрывал, поэтому рад победе. Мне очень нравится город, мне здесь понравилось, поэтому я с удовольствием останусь ещё на пару дней», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Победа над Нишешем Басаваредди стала первой на турнире ATP для Даниилом Медведева с 30 июля.