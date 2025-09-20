Скидки
Даниил Медведев оценил свою первую победу с июля

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге турнира категории ATP-250. Сегодня, 20 сентября, он обыграл американца Нишеша Басаваредди со счётом 6:2, 6:3.

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 06:40 МСК
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Для меня это был отличный матч. Я доволен своей игрой, тем, как подавал. Конечно, я рад победе. Я не так уж много выигрывал, поэтому рад победе. Мне очень нравится город, мне здесь понравилось, поэтому я с удовольствием останусь ещё на пару дней», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Победа над Нишешем Басаваредди стала первой на турнире ATP для Даниилом Медведева с 30 июля.

