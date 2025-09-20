Скидки
Кубок Лэйвера — 2025: сборная Европы с Алькарасом ведёт у команды мира после первого дня

Кубок Лэйвера — 2025: сборная Европы с Алькарасом ведёт у команды мира после первого дня
В ночь с 19 на 20 сентября состоялся первый игровой день выставочного турнира Кубок Лэйвера — 2025, который проходит в Сан-Франциско (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами проведённых матчей.

Теннис. Кубок Лэйвера — 2025. Результаты игрового дня 19-20 сентября:

  • Каспер Рууд (Норвегия) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:6 (7:4).
  • Якуб Меншик (Чехия) — Алекс Михельсен (США) — 6:1, 6:7 (3:7), 1:0 [10:8].
  • Флавио Коболли (Италия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 4:6, 3:6.
  • Карлос Алькарас (Испания)/Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фриц (США)/Алекс Михельсен (США) — 7:6 (9:7), 6:4.

Таким образом, команда Европы ведёт со счётом 3-1 у сборной мира по итогам первого игрового дня. Турнир продлится до 21 сентября.

Календарь Кубка Лэйвера - 2025
