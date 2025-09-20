Ига Швёнтек разгромила Майю Джойнт и вышла в финал турнира WTA-500 в Сеуле
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинале она разгромила представительницу Австралии Майю Джойнт (46-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.
Сеул (ж). 1/2 финала
20 сентября 2025, суббота. 11:10 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
46
Майя Джойнт
М. Джойнт
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Джойнт нет подач навылет и двойных ошибок, австралийка реализовала один брейк-пойнт из пяти.
В финале Ига Швёнтек сразится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Катержиной Синяковой.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
12:41
-
12:30
-
12:16
-
11:31
-
11:15
-
11:09
-
10:43
-
10:39
-
10:30
-
10:16
-
09:58
-
09:18
-
09:15
-
07:58
-
07:41
-
07:33
-
07:22
-
07:12
-
04:12
-
02:50
-
00:54
-
00:49
-
00:48
-
00:19
-
00:12
- 19 сентября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:47
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
20:45
-
20:03