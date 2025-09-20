Скидки
Теннис

Ига Швёнтек — Майя Джойнт, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:0, полуфинал WTA 500 Сеул

Ига Швёнтек разгромила Майю Джойнт и вышла в финал турнира WTA-500 в Сеуле
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинале она разгромила представительницу Австралии Майю Джойнт (46-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.

Сеул (ж). 1/2 финала
20 сентября 2025, суббота. 11:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Майя Джойнт
46
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Джойнт нет подач навылет и двойных ошибок, австралийка реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В финале Ига Швёнтек сразится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Катержиной Синяковой.

Календарь турнира в Сеуле
Сетка турнира в Сеуле
