Андрей Рублёв проиграл 88-й ракетке мира во втором круге турнира в Ханчжоу
Поделиться
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он проиграл французу Валентену Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Рублёв был первым сеяным соревнований.
Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 10:50 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Валентен Руае
В. Руае
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Руае 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Валентен Руае сыграет с американцем Лёнером Тьеном (54-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
13:15
-
13:12
-
12:55
-
12:41
-
12:30
-
12:16
-
11:31
-
11:15
-
11:09
-
10:43
-
10:39
-
10:30
-
10:16
-
09:58
-
09:18
-
09:15
-
07:58
-
07:41
-
07:33
-
07:22
-
07:12
-
04:12
-
02:50
-
00:54
-
00:49
-
00:48
-
00:19
-
00:12
- 19 сентября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:47
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
21:45