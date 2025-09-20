Андрей Рублёв проиграл 88-й ракетке мира во втором круге турнира в Ханчжоу

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он проиграл французу Валентену Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Рублёв был первым сеяным соревнований.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Руае 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Валентен Руае сыграет с американцем Лёнером Тьеном (54-я ракетка мира).