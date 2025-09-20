Скидки
Теннис

Андрей Рублёв — Валентен Руае, результат матча 20 сентября 2025, счет 0:2, 2-й круг ATP Ханчжоу

Андрей Рублёв проиграл 88-й ракетке мира во втором круге турнира в Ханчжоу
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он проиграл французу Валентену Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Рублёв был первым сеяным соревнований.

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 10:50 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Руае 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Валентен Руае сыграет с американцем Лёнером Тьеном (54-я ракетка мира).

Календарь турнира в Ханчжоу
Сетка турнира в Ханчжоу
