Музетти не без труда одолел 121-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Во втором круге он переиграл хорвата Дино Прижмича (121-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Музетти выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Прижмича три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Чэнду Лоренцо Музетти поборется с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили (114-я ракетка мира).