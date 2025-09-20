Музетти не без труда одолел 121-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Во втором круге он переиграл хорвата Дино Прижмича (121-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 6:2.
Чэнду. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 10:25 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Музетти выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Прижмича три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в полуфинал турнира в Чэнду Лоренцо Музетти поборется с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили (114-я ракетка мира).
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
13:15
-
13:12
-
12:55
-
12:41
-
12:30
-
12:16
-
11:31
-
11:15
-
11:09
-
10:43
-
10:39
-
10:30
-
10:16
-
09:58
-
09:18
-
09:15
-
07:58
-
07:41
-
07:33
-
07:22
-
07:12
-
04:12
-
02:50
-
00:54
-
00:49
-
00:48
-
00:19
-
00:12
- 19 сентября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:47
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
21:45