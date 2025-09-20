Скидки
Лоренцо Музетти — Дино Прижмич, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:1, 2-й круг ATP 250 Чэнду

Музетти не без труда одолел 121-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Во втором круге он переиграл хорвата Дино Прижмича (121-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 6:2.

Чэнду. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 10:25 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 2
         
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Музетти выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Прижмича три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Чэнду Лоренцо Музетти поборется с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили (114-я ракетка мира).

