Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валентен Руае в матче с Рублёвым впервые в карьере победил игрока из топ-20 рейтинга ATP

Валентен Руае в матче с Рублёвым впервые в карьере победил игрока из топ-20 рейтинга ATP
Комментарии

88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае одержал крупнейшую победу в карьере, обыграв 14-й номер рейтинга ATP россиянина Андрей Рублёва во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Руае выиграл матч со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 10:50 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

До матча с Рублёвым Руае никогда в своей карьере не побеждал соперника из топ-20 рейтинга ATP. Французу 24 года, 88-е место рейтинга — его лучшее в карьере. На его счету три титула на турнирах серии «челленджер», в том числе два — в 2025 году.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Валентен Руае сыграет с американцем Лёнером Тьеном (54-я ракетка мира).

Материалы по теме
Андрей Рублёв проиграл 88-й ракетке мира во втором круге турнира в Ханчжоу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android