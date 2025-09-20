Валентен Руае в матче с Рублёвым впервые в карьере победил игрока из топ-20 рейтинга ATP
88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае одержал крупнейшую победу в карьере, обыграв 14-й номер рейтинга ATP россиянина Андрей Рублёва во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Руае выиграл матч со счётом 6:4, 7:6 (7:2).
Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 10:50 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Валентен Руае
В. Руае
До матча с Рублёвым Руае никогда в своей карьере не побеждал соперника из топ-20 рейтинга ATP. Французу 24 года, 88-е место рейтинга — его лучшее в карьере. На его счету три титула на турнирах серии «челленджер», в том числе два — в 2025 году.
В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Валентен Руае сыграет с американцем Лёнером Тьеном (54-я ракетка мира).
