Валентен Руае в матче с Рублёвым впервые в карьере победил игрока из топ-20 рейтинга ATP

88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае одержал крупнейшую победу в карьере, обыграв 14-й номер рейтинга ATP россиянина Андрей Рублёва во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Руае выиграл матч со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

До матча с Рублёвым Руае никогда в своей карьере не побеждал соперника из топ-20 рейтинга ATP. Французу 24 года, 88-е место рейтинга — его лучшее в карьере. На его счету три титула на турнирах серии «челленджер», в том числе два — в 2025 году.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Валентен Руае сыграет с американцем Лёнером Тьеном (54-я ракетка мира).