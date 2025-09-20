Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итальянский рэпер извинился за сравнение Синнера с Гитлером

Итальянский рэпер извинился за сравнение Синнера с Гитлером
Комментарии

Итальянский рэпер Федез принёс извинения четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема», первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру за сравнение его с Адольфом Гитлером.

«Я хотел обратить внимание на парадокс, который ужасно проявляется в историях со спортсменами, родившимися и выросшими в Италии, но которых часто не считают итальянцами из-за цвета их кожи, и применить это к лучшему спортсмену Италии.

У меня не получилось донести эту мысль, и я могу только извиниться. Если такая идея не была понята, то это ошибка того, кто её сформулировал. Так что я беру на себя ответственность», — приводит слова Федеза AP News.

Материалы по теме
Итальянский рэпер в своей песне сравнил Янника Синнера с Гитлером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android