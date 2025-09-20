Итальянский рэпер извинился за сравнение Синнера с Гитлером

Итальянский рэпер Федез принёс извинения четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема», первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру за сравнение его с Адольфом Гитлером.

«Я хотел обратить внимание на парадокс, который ужасно проявляется в историях со спортсменами, родившимися и выросшими в Италии, но которых часто не считают итальянцами из-за цвета их кожи, и применить это к лучшему спортсмену Италии.

У меня не получилось донести эту мысль, и я могу только извиниться. Если такая идея не была понята, то это ошибка того, кто её сформулировал. Так что я беру на себя ответственность», — приводит слова Федеза AP News.