Главная Теннис Новости

Катержина Синякова — Екатерина Александрова, результат матча 20 сентября 2025, счет 0:2, полуфинал WTA 500 Сеул

Екатерина Александрова вышла в финал «пятисотника» в Сеуле, где сыграет с Игой Швёнтек
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/2 финала она уверенно обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову (77-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Сеул (ж). 1/2 финала
20 сентября 2025, суббота. 12:35 МСК
Катержина Синякова
77
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Александрова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синяковой ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале «пятисотника» в Сеуле Екатерина Александрова встретится с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

