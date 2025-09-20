Екатерина Александрова вышла в финал «пятисотника» в Сеуле, где сыграет с Игой Швёнтек
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/2 финала она уверенно обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову (77-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Сеул (ж). 1/2 финала
20 сентября 2025, суббота. 12:35 МСК
77
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Александрова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синяковой ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В финале «пятисотника» в Сеуле Екатерина Александрова встретится с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.
