Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро одолела Картал и вывела США вперёд в полуфинале с Великобританией на КБДК

Эмма Наварро одолела Картал и вывела США вперёд в полуфинале с Великобританией на КБДК
Комментарии

18-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в волевой борьбе обыграла британку Сонай Картал (82-й номер рейтинга WTA) в матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг — 2025 между США и Великобританией. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Наварро.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Наварро выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Картал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором матче одиночного разряда в противостоянии США — Великобритания на корт выйдут Джессика Пегула и Кэти Бултер.

Материалы по теме
Сборная Италии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Украину
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android