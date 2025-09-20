Эмма Наварро одолела Картал и вывела США вперёд в полуфинале с Великобританией на КБДК

18-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в волевой борьбе обыграла британку Сонай Картал (82-й номер рейтинга WTA) в матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг — 2025 между США и Великобританией. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Наварро.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Наварро выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Картал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором матче одиночного разряда в противостоянии США — Великобритания на корт выйдут Джессика Пегула и Кэти Бултер.