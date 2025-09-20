Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Шевченко — Джованни Мпетчи Перрикар, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:1, 2-й круг ATP Чэнду

Александр Шевченко обыграл Мпетчи Перрикара и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду
Комментарии

96-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Джованни Мпетчи Перрикаром (36-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Чэнду. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 13:00 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 7 6
7 7 		6 5 4
         
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Шевченко выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Мпетчи Перрикара 24 эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Чэнду Александр Шевченко встретится с японцем Таро Дэниэлом (168-я ракетка мира).

Календарь турнира в Чэнду
Сетка турнира в Чэнду
