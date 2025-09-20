Александр Шевченко обыграл Мпетчи Перрикара и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

96-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Джованни Мпетчи Перрикаром (36-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Шевченко выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Мпетчи Перрикара 24 эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Чэнду Александр Шевченко встретится с японцем Таро Дэниэлом (168-я ракетка мира).