Александр Бублик в волевой борьбе одолел Вукича во втором круге турнира в Ханчжоу
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он обыграл австралийца Александара Вукича (93-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.
Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 13:00 МСК
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
Александр Бублик
А. Бублик
Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. За это время Бублик выполнил 24 подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Вукича 14 эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Бублик встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
