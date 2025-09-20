Александр Бублик в волевой борьбе одолел Вукича во втором круге турнира в Ханчжоу

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он обыграл австралийца Александара Вукича (93-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. За это время Бублик выполнил 24 подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Вукича 14 эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Бублик встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).