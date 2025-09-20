Скидки
Теннис

Александар Вукич — Александр Бублик, результат матча 20 сентября 2025, счет 1:2, 2-й круг ATP Ханчжоу

Александр Бублик в волевой борьбе одолел Вукича во втором круге турнира в Ханчжоу
Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он обыграл австралийца Александара Вукича (93-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 13:00 МСК
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 4
6 6 		6 6
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. За это время Бублик выполнил 24 подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Вукича 14 эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Бублик встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

