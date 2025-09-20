Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная США по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Великобританию

Сборная США по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Великобританию
Комментарии

Сборная США по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2025, который проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В матче 1/2 финала американки обыграли команду Великобритании. Итоговый счёт — 2:0.

В первом поединке американка Эмма Наварро в трёх сетах обыграл Сонай Картал из Великобритании — 3:6. 6:4, 6:3. Во второй встрече представительница США Джессика Пегула в упорной борьбе одолела британку Кэти Бултер — 3:6, 6:4, 6:2.

Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии. В финале американские теннисистки встретятся с итальянками, которые ранее обыграли сборную Украины.

Материалы по теме
Александрова выиграла два матча за день! За титул Сеула она сразится со Швёнтек
Александрова выиграла два матча за день! За титул Сеула она сразится со Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android