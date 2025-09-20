Сборная США по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Великобританию

Сборная США по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2025, который проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В матче 1/2 финала американки обыграли команду Великобритании. Итоговый счёт — 2:0.

В первом поединке американка Эмма Наварро в трёх сетах обыграл Сонай Картал из Великобритании — 3:6. 6:4, 6:3. Во второй встрече представительница США Джессика Пегула в упорной борьбе одолела британку Кэти Бултер — 3:6, 6:4, 6:2.

Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии. В финале американские теннисистки встретятся с итальянками, которые ранее обыграли сборную Украины.