Теннис

Результаты матчей турнира ATP-250 в Ханчжоу на 20 сентября
Сегодня, 20 сентября, состоялся четвёртый игровой день турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-250, Ханчжоу. Первый круг. Результаты игрового дня на 20 сентября

  • Нишеш Басаваредди (США) — Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 3:6.
  • Джулио Цеппьери (Италия) — Лёнер Тьен (США) — 4:6, 3:6.
  • Коренетен Муте (Франция) — Артур Казо (Франция) — 6:7, 6:3, 7:6.
  • У Ибин (Китай) — Себастьян Корда (США) — 4:6, 6:1, 6:4.
  • Андрей Рублёв (Россия) — Валентен Русе (Франция) — 4:6, 6:7.
  • Александр Вукич (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6, 4:6, 4:6.
Календарь турнира в Ханчжоу
Сетка турнира в Ханчжоу
