Результаты матчей турнира ATP-250 в Ханчжоу на 20 сентября
Сегодня, 20 сентября, состоялся четвёртый игровой день турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Турнир ATP-250, Ханчжоу. Первый круг. Результаты игрового дня на 20 сентября
- Нишеш Басаваредди (США) — Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 3:6.
- Джулио Цеппьери (Италия) — Лёнер Тьен (США) — 4:6, 3:6.
- Коренетен Муте (Франция) — Артур Казо (Франция) — 6:7, 6:3, 7:6.
- У Ибин (Китай) — Себастьян Корда (США) — 4:6, 6:1, 6:4.
- Андрей Рублёв (Россия) — Валентен Русе (Франция) — 4:6, 6:7.
- Александр Вукич (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6, 4:6, 4:6.
