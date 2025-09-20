Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: результаты матчей 20 сентября

Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: результаты матчей 20 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоялся очередной игровой день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Сеуле. Результаты 20 сентября

1/4 финала

  • Клара Таусон (Дания) — Майя Джойнт (Австралия) — 0:6, 3:6.
  • Ига Швёнтек (Польша) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:0, 6:3.
  • Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Катержина Синякова (Чехия) — 1:6, 5:7.
  • Элла Зайдель (Германия) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:6, 3:6.

1/2 финала

  • Майя Джойнт (Австралия) — Ига Швёнтек (Польша) — 0:6, 2:6.
  • Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия) — 4:6, 2:6

Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

Материалы по теме
Александрова выиграла два матча за день! За титул Сеула она сразится со Швёнтек
Александрова выиграла два матча за день! За титул Сеула она сразится со Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android