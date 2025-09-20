Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: результаты матчей 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоялся очередной игровой день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Сеуле. Результаты 20 сентября

1/4 финала

Клара Таусон (Дания) — Майя Джойнт (Австралия) — 0:6, 3:6.

Ига Швёнтек (Польша) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:0, 6:3.

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Катержина Синякова (Чехия) — 1:6, 5:7.

Элла Зайдель (Германия) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:6, 3:6.

1/2 финала

Майя Джойнт (Австралия) — Ига Швёнтек (Польша) — 0:6, 2:6.

Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия) — 4:6, 2:6

Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.