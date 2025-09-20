Скидки
Андре Агасси опубликовал забавное фото с Райлли Опелкой

Андре Агасси опубликовал забавное фото с Райлли Опелкой
Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси опубликовал фото с соотечественником Райлли Опелкой.

Фото: страница агасси в социальных сетях

«Встретился со своим новым другом — Райлли. Его сердце больше, чем он», — написал Агасси на своей странице в социальных сетях.

Агасси и Опелка находятся в Сан-Франциско, где с 19 по 21 сентября проходит Кубок Лэйвера – 2025. В основной состав сборной Европы вошли Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия), Хольгер Руне (Дания), Якуб Меншик (Чехия), Флавио Коболли (Италия). Сборную мира представят Тейлор Фриц (США), Фрэнсис Тиафо (США), Франсиско Серундоло (Аргентина), Жоао Фонсека (Бразилия), Райлли Опелка (США) и Алекс Михельсен (США).

