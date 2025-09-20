Чесноков — о Медведеве: сейчас нет того Даниила, который в прошлые годы был в топ-10

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о спаде чемпиона US Open — 2021, 18-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Если брать Даниила Медведева, то это худший его сезон за последние пять лет. У всех игроков бывают какие-то спады, но у него он как-то затянулся. Обычно чем больше он играет турниров, тем лучше. Но Даниил в этом году столько напроигрывал. Нет сейчас того Даниила Медведева, который в прошлые годы был в топ-10», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На турнире ATP-250 в Ханчжоу (Китай) Даниил Медведев одержал первую победу с июля 2025 года, обыграв 109-го в мировом рейтинге Нишеша Басаваредди из США (6:2, 6:3).