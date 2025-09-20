Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков — о Медведеве: сейчас нет того Даниила, который в прошлые годы был в топ-10

Чесноков — о Медведеве: сейчас нет того Даниила, который в прошлые годы был в топ-10
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о спаде чемпиона US Open — 2021, 18-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Если брать Даниила Медведева, то это худший его сезон за последние пять лет. У всех игроков бывают какие-то спады, но у него он как-то затянулся. Обычно чем больше он играет турниров, тем лучше. Но Даниил в этом году столько напроигрывал. Нет сейчас того Даниила Медведева, который в прошлые годы был в топ-10», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На турнире ATP-250 в Ханчжоу (Китай) Даниил Медведев одержал первую победу с июля 2025 года, обыграв 109-го в мировом рейтинге Нишеша Басаваредди из США (6:2, 6:3).

Материалы по теме
Медведев выиграл первый матч с новым тренером! Даниил с 4-го матчбола дожал американца
Медведев выиграл первый матч с новым тренером! Даниил с 4-го матчбола дожал американца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android