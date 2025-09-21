Алькарас — о Федерере: всё, за что он берётся, обладает невероятным стилем

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от игры в гольф с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

«Просто невероятно. Всё, за что он берётся, обладает невероятным стилем», — сказал Алькарас после матча на Кубке Лэйвера.

Напомним, Алькарас выступает в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера – 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном команды будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа. Федерер также присутствует на турнире в качестве гостя.