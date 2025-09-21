Федерер назвал теннисистов, которые смогли бы сыграть в кино Джеймса Бонда

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил, кто из участников Кубка Лэйвера мог бы сыграть Джеймса Бонда.

«Выберу Алекса де Минора из команды Мира… Добавим немного австралийского акцента. Думаю, он старается держаться на корте с покерфейсом. А у Европы я бы назвал Коболли или Рууда. Мог бы я сам сыграть Бонда? Нет, этот швейцарский акцент точно не подойдёт», — сказал Федерер пресс-службе Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2025 проходит в Сан-Франциско (США). На данный момент команда Европы ведёт со счётом 3:1 у сборной мира по итогам первого игрового дня. Турнир продлится до 21 сентября.